Raste plaća, ali rastu i računi u trgovini
Hrvatska skočila na sredinu EU ljestvice minimalnih plaća
Prema novim podacima Eurostata, Hrvatska je od 1. siječnja s bruto minimalnom plaćom od 1050 eura na 13. mjestu među 22 zemlje EU koje imaju zakonski minimalac. Još bolji rezultat ostvarujemo prema standardu kupovne moći, gdje hrvatski minimalac vrijedi 1377 eura, što nas stavlja na 11. mjesto, ispred niza istočnoeuropskih zemalja. Vlada najavljuje daljnji rast, pa bi do kraja mandata 2028. minimalna bruto plaća mogla dosegnuti oko 1250 eura. Danica