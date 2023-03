Oteto, prokleto

“Sa svakim danom koji protječe osjećam kao da jedem dio po dio svoje kuće i pomišljam na najgore…” piše u potresnom pismu korisnice socijalne pomoći kojoj je država stavila zabilježbu na kuću u kojoj živi. Ugrubo, sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi, svaki primatelj socijalne pomoći mora dati jamstvo da će se nakon njegove smrti državi vratiti novac potrošen na ime socijalne naknade, i to na temelju državne zabilježbe na nekretnine – čak i one u kojima primatelji pomoći i njihova djeca žive. Žena koja je napisala pismo samohrana je majka koja je ostala bez posla u jeku prošle krize. Imala je više od 50 godina, posao više nije uspjela naći. Radila je kratko pomoćne poslove u inozemstvu, a onda se razboljela. Više nije imala kamo – predala je zahtjev za socijalnu pomoć. Dijete joj je na studiju, a socijalna pomoć joj je jedini prihod. No, razmišlja da je se odrekne jer se ne može nositi s pomisli da će joj dijete jednoga dana ostati bez doma. “Hrvatska nas je odlučila dodatno poniziti, kao da to što moramo tražiti socijalnu pomoć nije dovoljno”, kaže žena. Jutarnji