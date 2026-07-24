Misija Viking 1: Povijesno slijetanje i prve slike s Marsa - Monitor.hr
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Prvi fotograf na Marsu

Misija Viking 1: Povijesno slijetanje i prve slike s Marsa

Lansirana 1975., NASA-ina misija Viking 1 ostvarila je 20. srpnja 1976. prvo uspješno američko slijetanje na Mars, u regiju Chryse Planitia. Ubrzo nakon slijetanja, lander je poslao prvu crno-bijelu sliku površine, otkrivši suhi, stjenoviti krajolik. Uz analizu atmosfere i tla bogatog željeznim oksidom, misija je tražila tragove života, ali ih nije pronašla. Orbiter je istovremeno mapirao planet iz svemira. Lander je ostao aktivan do studenog 1982., a njegovi podaci i danas čine temelje suvremenog istraživanja Crvenog planeta. Index


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Presušilo

Mars je nekoć imao ocean i pješčane plaže, pokazali novi podaci

Dok su prethodna istraživanja otkrila dolinske mreže i sedimentne stijene koje sugeriraju postojanje rijeka na Crvenom planetu, znanstvenici su dugo raspravljali o tome jesu li na Marsu postojali i oceani. Podaci sugeriraju da se ta marsovska plaža s vremenom pomicala. Zabilježeni obrasci pokazuju kako se obala širila prema sjeveru, što znanstvenici tumače kao dokaz da je plaža napredovala u ocean – najmanje 1.3 kilometra. Ipak, ove marsovske plaže vjerojatno nisu imale palme, galebove i toplo vrijeme poput onih na Zemlji. “Najvjerojatnije su bile prilično hladne”. Index

03.02.2025. (12:00)

Brže do Marsa – bez presjedanja

Nuklearni pogon: raketa do Crvenog planeta za 45 dana

Kako bi skratila put do Marsa sa sedam mjeseci na samo 45 dana, NASA razvija nuklearni toplinski pogon (NTP). Ovaj sustav koristi toplinu iz cijepanja urana za zagrijavanje vodika, stvarajući učinkovitiji potisak od klasičnih kemijskih raketa. Testovi su pokazali da gorivo može podnijeti temperature preko 2300°C i višekratna zagrijavanja bez oštećenja. Osim NASA-e, i Kina radi na nuklearnom pogonu za brže svemirske misije. S boljom brzinom i većom učinkovitošću, put do Marsa možda više neće trajati dulje od ljetovanja na Jadranu – barem ako računamo gužve na autocesti. Revija HAK

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Kad se sjever i jug ne slažu – ni na Marsu

Misterij Marsove dihotomije: južna toplina vs. sjeverna hladnoća

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