Prvi fotograf na Marsu
Misija Viking 1: Povijesno slijetanje i prve slike s Marsa
Lansirana 1975., NASA-ina misija Viking 1 ostvarila je 20. srpnja 1976. prvo uspješno američko slijetanje na Mars, u regiju Chryse Planitia. Ubrzo nakon slijetanja, lander je poslao prvu crno-bijelu sliku površine, otkrivši suhi, stjenoviti krajolik. Uz analizu atmosfere i tla bogatog željeznim oksidom, misija je tražila tragove života, ali ih nije pronašla. Orbiter je istovremeno mapirao planet iz svemira. Lander je ostao aktivan do studenog 1982., a njegovi podaci i danas čine temelje suvremenog istraživanja Crvenog planeta. Index