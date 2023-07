Kina je proglasila da je njezina prva misija na Mars potpuno uspješno završena, više od 10 mjeseci nakon što je njihova sonda krenula na put do Crvenog planeta (HRT). Rover Zhurong poslao je impresivne fotografije sa svoje tromjesečne misije na površini Crvenog planeta, među kojima se nalazi i snimka tragova koje je ostavio rover. Riječ je o “otisku Kine” na Marsu, kako stoji u priopćenju svemirske agencije. N1

Family photo! First batch of scientific images of #Zhurong rover landing on Mars unveiled. Fig 1 was taken by a wireless camera deployed by rover. Fig 3 shows traces of rover maneuver. Full scale HD pictures and Easter eggs are revealed by @CNSAWatcher in https://t.co/jCzeJVk5iD pic.twitter.com/j7sFT39M45

— Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) June 11, 2021