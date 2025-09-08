Krava daje mlijeko, ali i emisije

Pasterizacija je odmah uz pranje ruku i cjepiva jedno od najvećih dostignuća javnog zdravstva u ljudskoj povijesti. Ali baš kao i druge stvari na tom popisu, također ima svoje protivnike. Nazvana po Louisu Pasteuru, koji je dokazao kako termička obrada vina i piva ubija štetne bakterije i druge mikrobe te ih čini bezopasnim za ljudsku konzumaciju, isto vrijedi i za mlijeko. Neki ljudi jednostavno kažu da više vole okus sirovog mlijeka. Postoje i neki domaći sirevi koji se tradicionalno rade od sirovog mlijeka. No, neki tvrde kako pasterizacija ubija i one dobre bakterije uz druge benefite koje možemo dobiti od mlijeka, što nije znanstveno dokazano. Nakon pijenja sirovog mlijeka postoji dobra mogućnost da završite na hitnoj. Osim mogućih problema s dizenterijom, infekcije koje mogu nastati ponekad nose sa sobom i teže posljedice, poput tuberkuloze, što se s regularno prokuhanim mlijekom rijetko događa. Postoji razlog zašto je sirovo mlijeko zabranjeno prodavati u nekim državama SAD-a, kao i u Ujedinjenom Kraljevstvu. IFL Science