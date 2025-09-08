Mlijeko između zdravlja i klime: biljne alternative sve jače - Monitor.hr
Danas (18:00)

Krava daje mlijeko, ali i emisije

Mlijeko između zdravlja i klime: biljne alternative sve jače

Kravlje mlijeko sve se više dovodi u pitanje zbog etičkih, zdravstvenih i ekoloških razloga. U Njemačkoj je potrošnja pala 18 % u deset godina, dok biljne alternative čine već 10 % tržišta. Stručnjaci naglašavaju da mlijeko sadrži vrijedne nutrijente, ali i da 75 % ljudi globalno ne podnosi laktozu. Biljne opcije poput sojinog i zobenog mlijeka imaju manji ekološki otisak i mogu pružiti slične hranjive vrijednosti ako su obogaćene. Zaključak: mlijeko nije nužno nezdravo, ali održivija prehrana traži pomak prema biljnim izvorima. DW


Slične vijesti

11.07. (08:11)

Krave izložene toplinskom stresu: Ekstremne vrućine smanjuju proizvodnju mlijeka

09.01. (00:00)

Čaša mlijeka na dan...

Čaša mlijeka dnevno smanjuje rizik od raka crijeva za gotovo petinu

Istraživači sa Sveučilišta u Oxfordu kažu da su pronašli dosad najjači dokaz o tomu da kalcij štiti od razvoja ove smrtonosne bolesti. Tim je otkrio i da svakodnevno konzumiranje čaše vina povećava rizik od razvoja raka crijeva za 15 posto. Stručnjaci koji su proveli studiju podsjećaju da bi ljudi trebali voditi računa o uravnoteženoj prehrani, održavati zdravu tjelesnu težinu i, ako puše, trebali bi prestati – sve to kako bi smanjili rizik od razvoja raka crijeva. Od te bolesti u Velikoj Britaniji svake godine oboli 44.000 ljudi. HRT

19.07.2024. (10:32)

Redovita konzumacija čaše mlijeka dnevno mogla bi sniziti kolesterol, kao i rizik od srčanog i moždanog udara

29.02.2024. (17:00)

Ako je dobro za telad, nije nužno i za ljude

Sirovo mlijeko nije zdravo, pasterizacija je tu s razlogom

Pasterizacija je odmah uz pranje ruku i cjepiva jedno od najvećih dostignuća javnog zdravstva u ljudskoj povijesti. Ali baš kao i druge stvari na tom popisu, također ima svoje protivnike. Nazvana po Louisu Pasteuru, koji je dokazao kako termička obrada vina i piva ubija štetne bakterije i druge mikrobe te ih čini bezopasnim za ljudsku konzumaciju, isto vrijedi i za mlijeko. Neki ljudi jednostavno kažu da više vole okus sirovog mlijeka. Postoje i neki domaći sirevi koji se tradicionalno rade od sirovog mlijeka. No, neki tvrde kako pasterizacija ubija i one dobre bakterije uz druge benefite koje možemo dobiti od mlijeka, što nije znanstveno dokazano. Nakon pijenja sirovog mlijeka postoji dobra mogućnost da završite na hitnoj. Osim mogućih problema s dizenterijom, infekcije koje mogu nastati ponekad nose sa sobom i teže posljedice, poput tuberkuloze, što se s regularno prokuhanim mlijekom rijetko događa. Postoji razlog zašto je sirovo mlijeko zabranjeno prodavati u nekim državama SAD-a, kao i u Ujedinjenom Kraljevstvu. IFL Science

 

 

24.01.2024. (18:00)

Eliksir života s nešto kalcija

Gastroenterolog razbio mitove o kavi s mlijekom: Mlijeko vam nakon 12 mjeseci života ne treba

Preporučena količina kave koju biste trebali popiti tijekom dana su prema savjetima stručnjaka dvije velike šalice ili četiri male. Mlijeko nema nekog posebnog utjecaja na zdravlje, jedino što može biti štetno za one intolerantne na laktozu. Filozofija mlijeka je da se radi o jeftinom izvoru kalcija. Jeftino je i posvuda, jedi meso i mast i bit ćeš zdrav. Ne treba ti mlijeko, kaže Dr. Vojislav Perišić, inače poznati srpski gastroenterolog. Net

25.08.2023. (18:51)

Pomoć mljekarima: Francuski startup razvio robote koji proizvode jogurte i sireve

27.04.2023. (10:30)

Sir parmezan pravi se od mlijeka mladih krava, koje nisu jele ništa osim majčinog mlijeka

13.04.2023. (16:00)

Pij malo mlekeca

Možete se predozirati i mlijekom

Iz slučaja koji se dogodio 2012. liječnici opisuju kako je jedan 54-godišnji muškarac završio na intenzivnoj njezi nakon što je nekoliko dana pio jako velike količine kravljeg mlijeka. Zadržali su ga u bolnici nekoliko dana kako bi mu liječili “mliječnu krv”. Pokraj problema s disanjem i znojenja, pratio ga je stalan osjećaj žeđi kao i nužde za mokrenje. Prvo su mislili da je u pitanju dijabetes tipa 2, no liječenje nije imalo efekta. Štoviše, razina glukoza se čak povećala. No, ispalo je da je u dva dana popio 22 litre mlijeka. Tada su uspjeli ispravno ga liječiti te uspješno prevenirati pankreatitis, a razine šećera u krvi vratiti u normalu. IFL Science

06.04.2023. (16:35)

Kanadska krava Štrumpfeta rekorderka u proizvodnji mlijeka, proizvela preko 200 tona

07.11.2022. (14:29)

Za mlijeko i sir praktikuma križevačke Srednje gospodarske škole čeka se u redovima, a prodaju sve što proizvedu