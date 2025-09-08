Krava daje mlijeko, ali i emisije
Mlijeko između zdravlja i klime: biljne alternative sve jače
Kravlje mlijeko sve se više dovodi u pitanje zbog etičkih, zdravstvenih i ekoloških razloga. U Njemačkoj je potrošnja pala 18 % u deset godina, dok biljne alternative čine već 10 % tržišta. Stručnjaci naglašavaju da mlijeko sadrži vrijedne nutrijente, ali i da 75 % ljudi globalno ne podnosi laktozu. Biljne opcije poput sojinog i zobenog mlijeka imaju manji ekološki otisak i mogu pružiti slične hranjive vrijednosti ako su obogaćene. Zaključak: mlijeko nije nužno nezdravo, ali održivija prehrana traži pomak prema biljnim izvorima. DW