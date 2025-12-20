Nismo samo mi kojima treba demografska obnova
Zbogom krave i hvala na svemu: broj muznih krava u 10 godina pao za 73 posto
Dok se političari na Markovom trgu nadmeću u floskulama o “ruralnom razvoju”, “poticanju proizvodnje” i “samodostatnosti”, brojke pričaju priču koja bi i Kafku posramila svojom grotesknošću. Hrvatske krave, čini se, nemaju strpljenja za birokratske zavrzlame i tiho, ali odlučno, glasaju papcima – ili, preciznije, napuštaju Hrvatsku, jedna po jedna, bez oproštajnog mukanja. U posljednjih deset godina bilježimo pad sa 260.000 na svega 70.000 muznih krava. To, dragi moji, nije pad, to je slobodan pad bez padobrana, praćen fanfarama “uspješne tranzicije”. Proizvodnja mlijeka? Ne pitajte. Dok EU prosjek bilježi rast, mi se ponosimo padom koji bi i najokorjelijeg pesimista natjerao na suze – ili cinizam. Svaki pad je, valjda, novi početak. Samo se pitam početak čega. Uvoza? Definitivno. Robert Zobel za Agroklub