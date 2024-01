Ljudi od nacionalne kulture

Stranke takozvanih desničara, domoljuba, konzervativaca, suverenista i pravaša, osvjedočili smo se mnogo puta, nikad ne potraju. Kod njih je to, po prilici, kao seks za jednu noć. One night stand. Prene se domoljub ujutro u tuđem krevetu pa se osvrće po sobi. Krmeljavim očima gleda goblene na zidovima i fotografije nečijih nasmijanih baka, tetki i stričeva uokvirene na komodi. Ništa mu od toga nije poznato. U to začuje kako do njega hrče kao jež nekakva brkata njuška u crnoj svilenoj pidžami sa zlatom izvezenim “za dom spremi” na prsima… – piše Ante Tomić. Slobodna…