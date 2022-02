Kad ti je doktorat pisao Vice

U specijalnom ratu koji vode protiv svih koji im nisu po volju, majke tehničke invencije TV Nova su napravile foto-montažu, a Olivera Bećković je materijal pustila kao takozvani predlog i – da bi se vlasti dosetile – prilogu dodala „famozno“? Foto-monteri su majstorijski obavili posao. Na početku se pojavljuje osebujni Srđan Škoro u gala predizbornom outfitu s pričom kako se on, eto, kandidovao da obespravljeni i očajni ljudi više ne bi bili obespravljeni, odmah potom u kadar „uleću“ Zoran Vuletić, predsednik GDF, Nenad Prokić, moja neznatnost i još neke persone dramatis tako da izgleda da su pomenuti došli da daju podršku Škoru, a ne da pred Mladićevim muralom najavljuje samostalni izlazak na gradske izbore. Nije to, naravno, moglo proći bez dubare, tj. „komentara“ da je ko biva malo čudno što se nisu pojavili čuvari Ratka Mladića iz senke, iz čega je euromahalska raja trebalo da izvuče – a sigurno je i izvukla – pouku da je to nešto sumnjivo i da GDF nešto muti sa SNS. Ne znam kako da utisak dubare okvalifikujem osim kao dezinformacija i zlonamerno izvrtanje činjenica, za šta je, čini mi se, zaprećena i kazna… piše Svetislav Basara u jednoj od kolumni prošlog tjedna. E, sad, to vam se čini privatno i nebitno, pogotovo bez da vidite navedeni prijedlog u Utisku nedelje, a on je ovdje. A svjedoči i o ljubavi između Olje Bećković i Basare, koje oboje rado linkamo ovdje.