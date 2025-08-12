Kaluđerica bez nosa

Fora da je cijela priča nastala na Splitskom ljetu na predstavi “Lizistrata” te pod genijalnom ekipom Splitskog HNK-a i inspiracijom Predraga Lucića “Kupi mi, mama, jedan mali rat” te cijelim besmislom “velikih” igrača koji nam naplaćuju sve kroz krv i izbjeglištvo. Magelli je fenomenalno izrežirao taj tekst koji je unutar „Lizistrate“ imao Predragove pjesme i fenomenalnog Matu Matišića. Onda smo krajem godine radili Mrle i ja s Paolom u Sarajevskom Nacionalnom “Ivanova” i tamo produbili ideju za eventualnu “ratnu operu” svojevrsnu točku na “i” svega što mislimo o svim malim manipulatorima koji svakih 20-tak godina izgmižu iz svojih rupa i naprave ogromnu štetu…U vrijeme one katastrofe od korone, za koju i dalje nemam riječi, Mrle je sam na tavanu moje obiteljske kuće smislio gomile likova, ŠČ i šta sve ne… Jutarnji /Index

KUPI MI, MAMA, JEDAN MALI RAT

Kupi mi, mama, jedan mali rat

Kakav nitko nema,

Sa mnom neka raste;

Kupi mi, mama, jedan mali rat,

Neka druga djeca

Zavide i pate.

A kad veći budem no stariji brat,

I rat bit će velik,

Dijelit ću ga svima;

Prosjaku i kralju jednako ću dat,

I ranu i čelik

Neka svatko ima.

***

Kupi mi, mama, cokule za rat,

Da po svijetu gazim

Kao pravi momak.

Cokule, mama, što će puta znat,

I kada ih skinem

Da se čuje korak.

***

Skuhaj mi, mama, jedan krepki rat,

U ratu je snaga,

Daj da budem jači.

Začina stavi, putem ćeš ih brat,

A topovskog mesa

Uvijek će se naći.

***

Kupi mi, mama, zastavu za rat,

Kod Boga u radnji,

Gdje služi Sveti Petar,

Dugu da čitav pod nju mogu stat,

Neka dah moj zadnji

Za nju bude vjetar.

***

Kupi mi, mama, jedan mali rat,

Stalno da se vrti,

Ne daj mu da stane.

Kupi mi rat što Bogu neće dat

Da me kurvi Smrti

Privije na rane…

Kupi mi, mama, jedan mali rat!

(Predrag Lucić)