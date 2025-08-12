Mrle iz Leta 3: Novac će doći i otići, ali ŠČ ostaje. To je moje pravo bogatstvo - Monitor.hr
Danas (23:00)

Kaluđerica bez nosa

Mrle iz Leta 3: Novac će doći i otići, ali ŠČ ostaje. To je moje pravo bogatstvo

Sve kreće iz jednog jednostavnog stava: svijet je užasno dosadan ako mu ne dodamo svoju glazbu, priču i boju. Ove godine možda sam i pretjerao pa sam u prvih šest mjeseci napravio glazbu za šest predstava i zasad tri albuma. Nakon eurovizijskog tornada i Mame ŠČ, umjesto da zajašemo svjetski val slave, odlučili smo napraviti ono što bi napravili pravi rokeri: sjeli smo za stol, naručili sarmu i zaspali usred vlastite svjetske dominacije. Dobivali smo pozive iz cijelog svijeta. Jedan od razloga bio je naš zlatni traktor i ideologije transhumanizma, pa su nas tako zvali iz Japana da nastupimo s AI robotima u hramu posvećenom brkovima. Imali su i psa robota koji zna plakati kad čuje „Mama ŠČ“. I to smo odbili jer smo dosadne lijenčine. Najveće bogatstvo je to da je ŠČ ušao u svakodnevni život. Mrle za Nacional povodom vrlo plodne godine.


Slične vijesti

10.05.2023. (09:00)

Ja se s njim ne bih usudila mjeriti. Radi, za moj ukus, savršenu muziku

Ivanka Mazurkijević: “U vrijeme korone Mrle je na tavanu moje kuće smislio Mamu ŠČ”

Mrle i Ivanka Mazurkijević predstavljaju album “Mačka na vrućem limenom krovu” – Fiuman.hr

Fora da je cijela priča nastala na Splitskom ljetu na predstavi “Lizistrata” te pod genijalnom ekipom Splitskog HNK-a i inspiracijom Predraga Lucića “Kupi mi, mama, jedan mali rat” te cijelim besmislom “velikih” igrača koji nam naplaćuju sve kroz krv i izbjeglištvo. Magelli je fenomenalno izrežirao taj tekst koji je unutar „Lizistrate“ imao Predragove pjesme i fenomenalnog Matu Matišića. Onda smo krajem godine radili Mrle i ja s Paolom u Sarajevskom Nacionalnom “Ivanova” i tamo produbili ideju za eventualnu “ratnu operu” svojevrsnu točku na “i” svega što mislimo o svim malim manipulatorima koji svakih 20-tak godina izgmižu iz svojih rupa i naprave ogromnu štetu…U vrijeme one katastrofe od korone, za koju i dalje nemam riječi, Mrle je sam na tavanu moje obiteljske kuće smislio gomile likova, ŠČ i šta sve ne… Jutarnji /Index

KUPI MI, MAMA, JEDAN MALI RAT

Kupi mi, mama, jedan mali rat
Kakav nitko nema,
Sa mnom neka raste;

Kupi mi, mama, jedan mali rat,
Neka druga djeca
Zavide i pate.

A kad veći budem no stariji brat,
I rat bit će velik,
Dijelit ću ga svima;

Prosjaku i kralju jednako ću dat,
I ranu i čelik
Neka svatko ima.
***
Kupi mi, mama, cokule za rat,
Da po svijetu gazim
Kao pravi momak.

Cokule, mama, što će puta znat,
I kada ih skinem
Da se čuje korak.
***
Skuhaj mi, mama, jedan krepki rat,
U ratu je snaga,
Daj da budem jači.

Začina stavi, putem ćeš ih brat,
A topovskog mesa
Uvijek će se naći.
***
Kupi mi, mama, zastavu za rat,
Kod Boga u radnji,
Gdje služi Sveti Petar,
Dugu da čitav pod nju mogu stat,
Neka dah moj zadnji
Za nju bude vjetar.
***
Kupi mi, mama, jedan mali rat,
Stalno da se vrti,
Ne daj mu da stane.

Kupi mi rat što Bogu neće dat
Da me kurvi Smrti
Privije na rane…

Kupi mi, mama, jedan mali rat!

(Predrag Lucić)

 

04.03.2023. (16:00)

Ne bi bilo ovakvoga Leta 3 da često nismo bili politički ili društveno nekorektni

Damir Martinović Mrle: “Čekaj malo, možda sav taj sirovi sjaj Eurosonga može i naštetiti našoj auri?”

main image

To je to pitanje, da li nam to koristi ili nam odmaže. Za razliku od drugih relativno popularnih izvođača, mi ipak nismo estrada, a Eurosong je prije svega estrada. A opet, iako dakle nismo estrada, veći dio svoga postojanja trudimo se komunicirati s više ljudi nego što bi nam inače “pripalo” kao alter rock bandu. Sa svojim akcijama zaletimo se kao gusari u generalnu populaciju i onda se vraćamo svojoj osnovnoj publici koja nije jako široka. Slično je s Eurosongom, došli smo do širokih masa, ali ne primarno zato da im se svidimo, da postanemo popularniji, nego, kao i uvijek, s namjerom da ih malo prodrmamo, da se se neki i razljute. Buka

main image

03.07.2020. (12:30)

MrLee & IvaneSky u karanteni snimili spot s kćeri Evom

‘Seagull’ je nova pjesma umjetničkog para Damira Martinovića i Ivanke Mazurkijević, koja otvara njihov novi album Sailor. Motiv galeba je simbol nesputanog, iskrenog i istinskog osjećaja za život koji nam je svima urođen i kojeg nosimo u svojem duhu, ali je često zbog volje drugih ili društvenih normi utišan ili potisnut. U spotu se pojavljuje 8-godišnja Eva, kćer Ivanke i Mrleta. Jutarnji