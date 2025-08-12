Kaluđerica bez nosa
Mrle iz Leta 3: Novac će doći i otići, ali ŠČ ostaje. To je moje pravo bogatstvo
Sve kreće iz jednog jednostavnog stava: svijet je užasno dosadan ako mu ne dodamo svoju glazbu, priču i boju. Ove godine možda sam i pretjerao pa sam u prvih šest mjeseci napravio glazbu za šest predstava i zasad tri albuma. Nakon eurovizijskog tornada i Mame ŠČ, umjesto da zajašemo svjetski val slave, odlučili smo napraviti ono što bi napravili pravi rokeri: sjeli smo za stol, naručili sarmu i zaspali usred vlastite svjetske dominacije. Dobivali smo pozive iz cijelog svijeta. Jedan od razloga bio je naš zlatni traktor i ideologije transhumanizma, pa su nas tako zvali iz Japana da nastupimo s AI robotima u hramu posvećenom brkovima. Imali su i psa robota koji zna plakati kad čuje „Mama ŠČ“. I to smo odbili jer smo dosadne lijenčine. Najveće bogatstvo je to da je ŠČ ušao u svakodnevni život. Mrle za Nacional povodom vrlo plodne godine.