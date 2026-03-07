Pronađi svog unutrašnjeg Tarzana

Kroz boravak u prirodi, hodanje zavezanih očiju i tzv. primalni krik, sudionici ovog programa pod vodstvom Antuna Rudana (poznat i kao “Lovac na bilje”) izbacuju nakupljeni stres i uče se emocionalnom otvaranju bez straha od osude. Iako ih na društvenim mrežama često ismijavaju ili miješaju s vjerskim pokretima, Rudan ističe da grupa nema veze s ideologijom klečavaca, već s liječenjem emocionalnih rana i borbom protiv usamljenosti. Štoviše, smatra da molitelji na trgovima njeguju “toksičnu muškost”, a Muški krugovi se toga pokušavaju riješiti. Program nudi alate za svakodnevni život i tromjesečnu podršku zajednice koja bira divljinu kao odmak og “urbane džungle” i stresne svakodnevice. Index