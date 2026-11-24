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Na Krku izgrađeno novo hranilište za bjeloglave supove u sklopu projekta LIFE SUPport
Na području Batomlja u Općini Baška na otoku Krku izgrađeno je novo hranilište za bjeloglave supove, posljednju vrstu ptica strvinara u Hrvatskoj. Projekt vrijedan nešto više od 25 tisuća eura realiziran je u sklopu inicijative LIFE SUPport, a prve ptice očekuju se početkom 2027. godine nakon veterinarske registracije. Komunalno društvo TD Baška brinut će o redovitoj opskrbi zdravstveno ispravnom hranom iz lokalnih klaonica i OPG-ova. Ovim potezom lokalna zajednica izravno pomaže opstanku ugroženih supova, ali i očuvanju tradicionalnog ovčarstva na Kvarneru koje je ključno za njihovu prehranu i bioraznolikost otoka. Index