Zelena zona? Više kao zona sumraka za gnijezda

Zakon o obnovi prirode prošao je jedno od najburnijih putovanja u povijesti zakonodavstva EU-a, da bi napokon bio izglasan prošloga mjeseca. „Za Hrvatsku je to prilika da se konkretna sredstva i planovi usmjere u obnovu prirodnih tokova rijeka i poplavnih područja koja smo uništili“, kaže Ivana Selanec iz udruge BIOM. „Svakako trebamo poboljšati kvalitetu tla, te obnoviti degradirana i opožarena šumska i poljoprivredna staništa. Također je veliki pritisak na obalu”, ističe Jagoda Munić, direktorica mreže udruga za zaštitu okoliša Friends of the Earth Europe. H-alter