Mali avion velikih problema – a pista joj je vaša fasada
Crna čiopa proglašena Pticom godine 2026.
Crna čiopa osvojila je titulu Ptice godine 2026. u izboru Udruge Biom i Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, uz 40,4% glasova. Ova brza stanovnica gradova pobijedila je morskog vranca i žličarku. Čiopa sve više ovisi o starim građevinama koje nude šupljine za gniježđenje, dok modernizacija zgrada smanjuje dostupna staništa. Biom provodi projekte za očuvanje čiope, posebno u Dubrovniku, kako bi se spriječio pad populacije. Izbor ima cilj podizanja svijesti o ugroženim vrstama i potrebi zaštite njihovih staništa. H-alter