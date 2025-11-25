Crna čiopa proglašena Pticom godine 2026. - Monitor.hr
Danas (17:00)

Mali avion velikih problema – a pista joj je vaša fasada

Crna čiopa proglašena Pticom godine 2026.

Crna čiopa osvojila je titulu Ptice godine 2026. u izboru Udruge Biom i Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, uz 40,4% glasova. Ova brza stanovnica gradova pobijedila je morskog vranca i žličarku. Čiopa sve više ovisi o starim građevinama koje nude šupljine za gniježđenje, dok modernizacija zgrada smanjuje dostupna staništa. Biom provodi projekte za očuvanje čiope, posebno u Dubrovniku, kako bi se spriječio pad populacije. Izbor ima cilj podizanja svijesti o ugroženim vrstama i potrebi zaštite njihovih staništa. H-alter


10.10. (23:00)

I vrane zaslužuju šansu

Građani Zagreba pozvani na sudjelovanje u anketi o upravljanju populacijom vrana

Udruga Biom, u suradnji sa Zoološkim vrtom Grada Zagreba i stručnim partnerima, provodi anketu o javnom mišljenju vezano uz metode upravljanja populacijom vrana u urbanim sredinama. Cilj je prikupiti stavove građana kako bi se osigurala bolja strategija suživota s ovim pticama. Anketa se temelji na istraživanjima iz Slovenije i Mađarske radi međunarodne usporedbe. Sudjelovanje je anonimno, a rezultati će doprinijeti boljem razumijevanju potreba i stavova javnosti. Link na anketu

02.09. (18:00)

Čuvajmo prirodu

Udruga BIOM poziva građane da se usprotive ukidanju europskih zakona o zaštiti prirode

Udruga BIOM upozorava da Europska komisija želi oslabiti ključne mjere zaštite okoliša pod izlikom „smanjenja birokracije“. Sredinom ljeta pokrenut je tzv. Poziv na očitovanje, u kojem se od građana, tvrtki i organizacija traži mišljenje o tome treba li ublažiti ili ukinuti zakone EU-a koji štite prirodu. Iz BIOM-a ističu da bi slabljenje tih propisa otvorilo put onima koji žele profitirati na štetu okoliša i zdravlja ljudi. Zato pozivaju sve građane da do 10. rujna putem obrasca na stranicama Europske komisije jasno poruče da se protive ukidanju zakona koji štite šume, rijeke, divlje životinje i kvalitetu života u Europi. Formular ovdje

29.07. (00:00)

Zelena zona? Više kao zona sumraka za gnijezda

Hrvatska bez krošnje zaštite: stabla stradaju, ptice bježe

Za razliku od Irske i Njemačke, Hrvatska nema zakonski određeno razdoblje zabrane orezivanja stabala, što dovodi do devastacije zelenila usred sezone gniježđenja ptica. I dok EU direktive štite ptice, domaće institucije nisu usuglašene – Zrinjevac reže, Zavod obećava, a gnijezda padaju. U praksi se često poziva na „sigurnost“, iako procjene stanja stabala izostaju. Europski standardi postoje, ali nisu primijenjeni. Rezultat? Stabla obezglavljena, ptice beskućnice. H-alter

16.11.2024. (13:00)

Vidi ptičicu

Rusi svračak je ptica godine prema izboru BIOM-a

Rusi svračak je ptica pjevica iz porodice svračaka (Laniidae), privlači pažnju svojim karakterističnim izgledom i specifičnim tehnikama lova i skladištenja hrane. Mužjaci su kontrastno obojeni crnom očnom prugom nalik maski, crvenkasto smeđim perjem na leđima i krilima te svijetlo sivoj glavi. Kod ženki, a posebno kod mladih ptica, boje su zagasitije. Može ga se vidjeti na različitim tipovima otvorenih staništa sa raštrkanim drvećem i grmljem diljem Hrvatske. Svračci hranu pronalaze na tlu, u travi, ali se gnijezde u grmlju. Jedu kukce i druge beskralježnjake koje nađu na tlu. Izbor za Pticu godine u suradnji s Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode i ornitolozima HAZU. Svaka od nominiranih ptica suočava se s negativnim učincima ljudskog djelovanja. Green

28.07.2024. (00:00)

Bez nje smo ništa

Zakon o obnovi prirode budi nadu u njezin povratak

Zakon o obnovi prirode prošao je jedno od najburnijih putovanja u povijesti zakonodavstva EU-a, da bi napokon bio izglasan prošloga mjeseca. „Za Hrvatsku je to prilika da se konkretna sredstva i planovi usmjere u obnovu prirodnih tokova rijeka i poplavnih područja koja smo uništili“, kaže Ivana Selanec iz udruge BIOM. „Svakako trebamo poboljšati kvalitetu tla, te obnoviti degradirana i opožarena šumska i poljoprivredna staništa. Također je veliki pritisak na obalu”, ističe Jagoda Munić, direktorica mreže udruga za zaštitu okoliša Friends of the Earth Europe. H-alter

22.01.2022. (07:00)

Tajanstveni stanari centra Križevaca: Male ušare su korisne, a zbog orezanih granja sve ih je manje

14.07.2020. (20:30)

Zdrav razum

100 organizacija od UN-a traži novo ljudsko pravo – pravo na zdrav planet

Više od 100 organizacija civilnog društva diljem svijeta putem kampanje #1Planet1Right pozvalo je Ujedinjene narode da dodaju novi članak Općoj deklaraciji ljudskih prava – opće pravo na zdrav prirodni okoliš. Klimatske promjene izravno rezultiraju češćim i intenzivnijim olujama, sušama, požarima i dizanjem razine mora, što prijeti životima milijardi ljudi, dok pandemija COVID-19 ima svoje korijene u gubitku staništa i ilegalnoj trgovini divljim životinjama, poručuje udruga BIOM koja poziva na potpisivanje peticije za dodavanje ovog članka.