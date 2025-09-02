Čuvajmo prirodu
Udruga BIOM poziva građane da se usprotive ukidanju europskih zakona o zaštiti prirode
Udruga BIOM upozorava da Europska komisija želi oslabiti ključne mjere zaštite okoliša pod izlikom „smanjenja birokracije“. Sredinom ljeta pokrenut je tzv. Poziv na očitovanje, u kojem se od građana, tvrtki i organizacija traži mišljenje o tome treba li ublažiti ili ukinuti zakone EU-a koji štite prirodu. Iz BIOM-a ističu da bi slabljenje tih propisa otvorilo put onima koji žele profitirati na štetu okoliša i zdravlja ljudi. Zato pozivaju sve građane da do 10. rujna putem obrasca na stranicama Europske komisije jasno poruče da se protive ukidanju zakona koji štite šume, rijeke, divlje životinje i kvalitetu života u Europi. Formular ovdje