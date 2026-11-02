Bare Baretu
Na Opatovini osvanuo mural posvećen Goranu Bari
Na zagrebačkoj Opatovini osvanuo je mural “Bare Baretu”, posvećen preminulom frontmenu grupe Majke, Goranu Bari. Autor djela, ulični umjetnik Boris Bare, inspiraciju je pronašao u spotu za pjesmu „Daj mi“ iz 1998. godine. Mural prikazuje glazbenika u beskrajnom polju maka uz motiv napuštenog psa, simbolizirajući prolaznost života i ljubav. Autor je rad nazvao malim doprinosom u odnosu na glazbeni pečat preminulog legendarnog frontmena Majki. Ravno do dna