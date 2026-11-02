Bare Baretu

20. rujna trebao je zatvoriti festival Modro i zeleno u Makarskoj, posvećen Milanu Mladenoviću, no pozlilo mu je i koncert je prekinut već tijekom prve pjesme. Bend je potom najavio dvomjesečnu stanku kako bi se Bare odmorio i oporavio. Ta stanka nikad nije završila. Posljednji put kad ga je publika vidjela u punoj snazi bilo je petnaestak dana ranije, 5. rujna, na Šalati, gdje je odsvirao svoj jedini zagrebački koncert ove godine i prvi nastup pod vedrim nebom u gradu nakon više od sedam godina. Da je to bio kraj, nitko te večeri nije mogao pomisliti. Bare nije bio velik zato što je prodavao arene, iako jest rasprodao. Bio je velik zato što je na hrvatskoj sceni bio najbliže onome što bismo drugdje zvali autentičnim glasom jedne generacije, pjevač koji nije razdvajao čovjeka na pozornici od čovjeka u životu… Muzika

Samo mjesec dana prije smrti Goran Bare u razgovoru za IN magazin otvoreno je govorio o svojem burnom životu, sreći, ljubavi i planovima

Baretov intervju za RTL 2016. godine: “Saborska prepucavanja gledao bih 24 sata”

Posljednja pjesma Gorana Bareta “Moja jedina“, objavljena u prosincu 2025., donijela je emotivnu poruku o ljubavi i bliskosti (Dnevnik)

Život obilježen tragedijama: Probudio se pored mrtve supruge, izgubio svaki kontakt sa sinom… (Nacional)