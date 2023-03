Kakva faking Milica?

Bit će otkaza, drugim riječima, a roboti će zamijeniti ljude. U situaciji kad smo preplavljeni lažnim vijestima, i kad besplatni portali i društvene mreže sipaju ludosti na naše mobitele bez kraja i konca, baš oni kojima najbolje ide zaključili su da imaju previše novinara. Zamolio sam ChatGPT da mi pronađe neku vrijednu knjigu o problemima današnjeg informiranja na internetu pa mi je preporučio neko englesko djelo određenih autora. Baš zgodno, pomislih, idem naći to na internetu pa pročitati. Ali ubrzo sam otkrio da to djelo ne postoji. Postoje autori, i pišu o tim temama, ali to napisali nisu. Kao što je umjetna inteligencija samopouzdano proizvela besmisleni uzorak za ručni rad, tako i uvjerljivo citira nepostojeće knjige. Nema nikakve sumnje da će to jako pomoći istinitom i angažiranom istraživačkom novinarstvu u budućnosti. Ironični Boris Beck za Večernji.