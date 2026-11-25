Ako zvuči predobro da bi bilo istinito, vjerojatno nije
Nacionalni CERT upozorava na porast lažnih web-trgovina i deepfake ulaganja
Nacionalni CERT ove je godine obradio 1535 kibernetičkih incidenata, a uoči crnog petka očekuje se novi val prijevara, upozorila je Vlatka Jajetić. Čak 80 posto incidenata čine phishing, neželjene poruke i financijske prijevare, dok se uz pomoć umjetne inteligencije sve češće koriste lažni deepfake oglasi za kriptovalute. Građanima se savjetuje provjera domene, podataka o tvrtki i načina plaćanja, kao i korištenje alata CERT iffy za provjeru sumnjivih trgovina. Uz kritičko razmišljanje, ključna je zaštita osnovna kibernetička higijena poput višefaktorske autentifikacije i sigurnosnih kopija, jer je sanacija štete uvijek skuplja od prevencije. HRT