Idemo na sjever

Priče o pojedincima koji su došli iz skromnih uvjeta i postigli uspjeh, kao i o životnom stilu i potrošačkim navikama, često su se promicale jednako i u medijima i u kulturi. Kod nas su uspjesi pojedinaca i na kraju društva često gledani kroz negativnu prizmu. Taj ‘američki san‘ kreirali smo kao mlađe osobe i nadali mu se do prvih zapreka, a onda smo ga korigirali prema stvarnim uvjetima i okružju u kojem smo živjeli ili živimo. Prije dvadeset ili trideset godina najveći su utjecaji na odabir radnog mjesta, poslovne sredine, pa i same industrije bili zadovoljenje osnovnih egzistencijalnih potreba sigurnošću radnog mjesta i prihvatljivim iznosom mjesečne plaće. Ljudi su se ustvari zadržavali na osnovnim potrebama. No naši psihološki profili imaju potrebu, pa tako i mi sami, ‘penjati se‘ i željeti nešto više od pukog zadovoljavanja egzistencijalnih potreba. Danas se mladi sve više okreću zadovoljavanju tzv. viših razina potreba, traže poslove u kojima mogu dati individualni doprinos, u kojima mogu pozitivno utjecati na svoje okružje te pronaći i ispuniti vlastitu svrhu – tvrde stručnjaci za Lider.