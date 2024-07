Radnici za poželjeti

Prvi je korak dobro pripremiti domaću zadaću i izgraditi priču oko vaše ideje. To za vas nije ništa novo jer ste to već radili kad ste prezentirali prethodne ideje. Zatim identificirajte ključne dionike i utjecajne osobe. To su svakako vaši nadređeni koje ne želite zaobići kako vam ne bi minirali ideju, ali sigurno postoje i druge osobe koje bi mogle pozitivno reagirati na nju i pružiti vam podršku. Kada budete službeno predstavljali, uobličite svoju ideju u smislu organizacijskih ciljeva i prioriteta. Nemojte samo prodati što, prodajte ZAŠTO je važno. Koristite jasan, samouvjeren jezik, ali ostavite prostora i za uključivanje povratnih informacija. Ako vas i dalje neće slušati, imate alternativne opcije koje će ih natjerati da barem razmotre. Savjeti