Kad citati govore više od akademija

Na Stanfordovoj listi najcitiranijih znanstvenika za 2024. godinu našlo se 130 istraživača iz Hrvatske, dok ih je 97 uvršteno među najcitiranije za cijelu karijeru. Na vrhu je američki neurolog Charles M. Poser, koji se u Scopusu vodi kao član Ministarstva zdravstva RH, iako u Hrvatskoj nitko ne zna za tu poveznicu. Slijedi splitski energetičar Frano Barbir, svjetski priznati stručnjak koji unatoč impresivnom opusu nije primljen u HAZU. Više od polovice najcitiranijih dolazi sa Sveučilišta u Zagrebu, a najzastupljenije su biomedicinske znanosti. tportal donosi detaljnije stanje na našim sveučilištima.