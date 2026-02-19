Vežite se, polijećemo
Najduži direktni letovi na svijetu
S Instagrama Nat Geo Hrvatska.
S Instagrama Nat Geo Hrvatska.
Prošlo je desetljeće otkako je zrakoplov tijekom rutinskog leta za Peking uvelike skrenuo s kursa i nestao, ali unatoč vrlo velikoj i skupoj multinacionalnoj potrazi, jedan od najvećih misterija zrakoplovstva, leta MH370, ostaje neriješen, piše The Guardian. Posljednja poruka primljena s leta bila je – Laku noć, Malaysian tri sedam nula. Obuhvaćajući teorije o odmetnutim pilotima, sabotaži i tehničkim kvarovima, tajanstveni nestanak potaknuo je promjene u sigurnosnim pravilima zrakoplovstva. Unatoč intenzivnoj potrazi i brojnim istragama, pitanja i spekulacije samo se povećavaju, ostavljajući obitelji putnika i posade u iščekivanju odgovora. (Index)
Možda se na duljim povratnim letovima primijetili da je let u smjeru istoka nešto kraći nego let na istoj relaciji u smjeru zapada. Na duljinu leta utječe više faktora, ali da, putovanje na istok stvarno će trajati manje nego ono u suprotnome smjeru. Let, primjerice, iz Europe u Sjevernu Ameriku trajat će dobrih sat vremena više nego let nazad u Europu. Zbog Coriolisove sile, sunčevog zagrijavanja i malo mehanike tlakova, nastaju mlazne struje koje se kreću od zapada prema istoku, ali s valovitim uzorkom. Mlazne struje, s obzirom na to da doslovno mogu pogurati avion, imaju veliki utjecaj na rute i raspored letova. Ponekad će avion letjeti dužom rutom kako bi pokupio vjetar u leđa ili izbjegao let u težim i zahtjevnijim okolnostima. Punkufer