Možda se na duljim povratnim letovima primijetili da je let u smjeru istoka nešto kraći nego let na istoj relaciji u smjeru zapada. Na duljinu leta utječe više faktora, ali da, putovanje na istok stvarno će trajati manje nego ono u suprotnome smjeru. Let, primjerice, iz Europe u Sjevernu Ameriku trajat će dobrih sat vremena više nego let nazad u Europu. Zbog Coriolisove sile, sunčevog zagrijavanja i malo mehanike tlakova, nastaju mlazne struje koje se kreću od zapada prema istoku, ali s valovitim uzorkom. Mlazne struje, s obzirom na to da doslovno mogu pogurati avion, imaju veliki utjecaj na rute i raspored letova. Ponekad će avion letjeti dužom rutom kako bi pokupio vjetar u leđa ili izbjegao let u težim i zahtjevnijim okolnostima. Punkufer