Osvježenje s pogledom
Najljepši prirodni bazeni na svijetu
Prirodni bazeni diljem svijeta nude spektakularan bijeg od ljetnih vrućina. Na Samoi se nalazi To Sua, 30 metara duboka rupa s tirkiznom vodom okružena bujnom vegetacijom. Italija se ponosi bajkovitom špiljom Grotta della Poesija, dok Turska privlači posjetitelje terasastim izvorima Pamukkalea i ljekovitim Kleopatrinim bazenom. U Meksiku pak pažnju plijeni veličanstveni Cenote Ik Kil, golema vapnenačka vrtača obrasla tropskim raslinjem. Sva ova čudesna mjesta za kupanje i skokove stvorila je isključivo priroda. Pun kufer