Rast noćenja u odnosu na prošlu godinu ostvaren je u svim članicama EU, a brojka od 856 milijuna noćenja od lipnja do kolovoza govori u prilog tomu. Iako brojke nisu dosegnule predpandemijske, znak je to oporavka i svakako je bolje nego prošle godine. S 81 posto rezultata od predpandemijske godine, Hrvatska jest u vrhu oporavka, no Veljko Ostojić upozorava da je potrebno raditi na turističkom oporavku i napretku, pogotovo u sektoru radne snage koji ističe kao najvažniji problem s kojim se Hrvatska susreće uz problematično polje investicija. Tportal