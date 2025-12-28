Moderni Robin Hoodovi

Najskidanija TV serija 2025.: Stranger Things vodi piratski poredak - Monitor.hr
Najskidanija TV serija 2025.: Stranger Things vodi piratski poredak

Posljednja sezona Stranger Thingsa bila je najpiratiziranija TV serija 2025., ispred Squid Gamea i HBO-ova The Last of Usa. Analiza BitTorrent prometa pokazuje da danas piratskim listama dominiraju streaming platforme, a ne klasične TV mreže. Glavni razlog je fragmentacija tržišta: korisnici često već imaju pretplate, ali ne žele plaćati više njih. U top 10 nalaze se naslovi Netflixa, Apple TV-a, Amazona i FX/Hulua, što potvrđuje da visoka cijena sadržaja potiče povratak piratizacije. Bug


