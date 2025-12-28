Moderni Robin Hoodovi

Od samog početka, BitTorrent je imao problema s brandingom – pirati su ga koristili za ilegalnu razmjenu filmova, kao svojevrsni Napster zabavne industrije. Budući da je protokol open-source, BitTorrent (tvrtka) nije mogao zaustaviti pirate. Tijekom 12 godina BitTorrenta, investitori, rukovoditelji i osnivači pokušali su odgonetnuti mnoge strategije za generiranje profita, uključujući i modele poslovnog softvera i zabavne industrije. No čini se da su zaboravili da je BitTorrent samo alat. Možda je to lekcija u priči o BitTorrentu – ponekad tehnologije nisu proizvod. One nisu tvrtke. One su samo vraški dobre tehnologije, piše Backchannel o bizarnoj povijesti BitTorrenta.