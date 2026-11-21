Bili i ostali s običnim ljudima iz naroda
Najstarija specijalizirana emisija HTV-a više od 60 godina prati život na selu
Emisija “Plodovi zemlje”, najstarija specijalizirana emisija Hrvatske televizije, emitira se od prosinca 1958. godine, kada je krenula pod nazivom „Poljoprivredna emisija“. Kroz više od šest desetljeća mijenjala je imena i urednike, među kojima su bili Marijan Sviben, Ružica Trauber, Ivo Lončar i dugogodišnji aktualni urednik Vlatko Grgurić. Emisija se svake nedjelje bavi poljoprivredom, ribarstvom i ruralnim životom, a osim što približava priče sa sela široj publici, ostala je upamćena i po beskompromisnom novinarstvu te otvorenom propitivanju agrarne politike i ministara pred kamerama. HRT