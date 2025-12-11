Pa ti probaj mijenjati program
Kako nastaje TV čarolija: HRT uspješne strane formate pretvara u domaće hitove
Na zagrebačkom New Europe Marketu raspravljalo se o tome kako uspješni TV formati pronalaze put do publike. Ključ je pažljiva prilagodba sadržaja domaćoj kulturi, navikama i humoru, istaknula je HTV-ova urednica Rahela Štefanović. Hrvatski gledatelji posebno vole kvalitetne kvizove i dobro producirane formate. Uspjeh serije Sram proizlazi iz preciznog razumijevanja mladih i njihove prisutnosti na društvenim mrežama. Strani formati uspijevaju tek kad se prevedu na lokalni jezik publike — ne samo doslovno, nego i emocionalno. HRT