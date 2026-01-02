Slušali vas još sto godina

Hrvatski radio srušio svjetski Guinnessov rekord za najveći broj voditelja u radijskom maratonu - Monitor.hr
Hrvatski radio srušio svjetski Guinnessov rekord za najveći broj voditelja u radijskom maratonu

U eteru Drugog programa Hrvatskoga radija (HRT – HR 2) izmijenilo se više od 100 radijskih voditelja. Rekord je srušen u nazočnosti službene sutkinje Guinness World Recordsa, koja je tijekom cijelog izazova nadzirala ispunjavaju li se svi propisani kriteriji. Voditelji su se u eteru izmjenjivali svakih 15 minuta, bez prekida, čime su ispunjeni svi uvjeti za novi svjetski rekord. U ovom povijesnom radijskom događaju sudjelovali su voditelji svih 12 radijskih postaja Hrvatskoga radija, čime je prvi put cijeli radijski sustav HRT-a bio okupljen u jedinstvenom programu. HRT, tportal


02.04.2025. (23:00)

Dost dobar gužvanac

Prema Guinessu, najposjećeniji koncert u povijesti je Jeana Michela Jarrea, gledalo ga je 3 i pol milijuna ljudi

Prema Guinnessovim podacima, koncert je s plaćenim ulaznicama pratilo pola milijuna ljudi, a ukupna brojka gledatelja iznosila je 3,5 milijuna. Umjetnik kojeg ćemo ovoga ljeta imati priliku gledati u pulskoj Areni postavio je taj rekord 6. rujna 1997. godine u Moskvi, u kojoj je nastupio povodom proslave 850. obljetnice grada. Tu negdje je i nastup Roda Stewarta na brazilskoj Copacabani 1994. No, točan broj je teško reći, pogotovo kad u to vrijeme nije bilo dronova i kamera u 4K rezoluciji i umjetne inteligencije koja bi brojala glave na snimkama.tportal, Index

17.12.2018. (10:00)

Talijani su u Trstu na trgu Piazza Unita postavili novi Guinessov rekord: istovremeno je valcer plesalo 1598 miješanih parova. Prethodni rekord (1510 parova) je postavljen u Tuzli 2010.