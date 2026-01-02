Slušali vas još sto godina
Hrvatski radio srušio svjetski Guinnessov rekord za najveći broj voditelja u radijskom maratonu
U eteru Drugog programa Hrvatskoga radija (HRT – HR 2) izmijenilo se više od 100 radijskih voditelja. Rekord je srušen u nazočnosti službene sutkinje Guinness World Recordsa, koja je tijekom cijelog izazova nadzirala ispunjavaju li se svi propisani kriteriji. Voditelji su se u eteru izmjenjivali svakih 15 minuta, bez prekida, čime su ispunjeni svi uvjeti za novi svjetski rekord. U ovom povijesnom radijskom događaju sudjelovali su voditelji svih 12 radijskih postaja Hrvatskoga radija, čime je prvi put cijeli radijski sustav HRT-a bio okupljen u jedinstvenom programu. HRT, tportal