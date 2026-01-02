Slušali vas još sto godina

Prema Guinnessovim podacima, koncert je s plaćenim ulaznicama pratilo pola milijuna ljudi, a ukupna brojka gledatelja iznosila je 3,5 milijuna. Umjetnik kojeg ćemo ovoga ljeta imati priliku gledati u pulskoj Areni postavio je taj rekord 6. rujna 1997. godine u Moskvi, u kojoj je nastupio povodom proslave 850. obljetnice grada. Tu negdje je i nastup Roda Stewarta na brazilskoj Copacabani 1994. No, točan broj je teško reći, pogotovo kad u to vrijeme nije bilo dronova i kamera u 4K rezoluciji i umjetne inteligencije koja bi brojala glave na snimkama.tportal, Index