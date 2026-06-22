HRT-u svi plaćamo mjesečnu pristojbu, ali postoje opravdani načini za odjavu - Monitor.hr
Danas (08:00)

Ili si pustinjak, ili plaćaš

HRT-u svi plaćamo mjesečnu pristojbu, ali postoje opravdani načini za odjavu

Cijena se nije mijenjala od 2012. godine te iznosi 10,62 eura mjesečno. Plaćanje iste moguće je odjaviti iz određenih razloga, ispunjavanjem zahtjeva uz obveznu dostavu dokumentacije. Osnovni i najčešći preduvjet za odjavu jest da u kućanstvu ne posjedujete niti jedan jedini uređaj kojim je moguće pratiti radijski ili televizijski program. Valjani razlozi za odjavu su i preseljenje u dom za starije i nemoćne, smrt obveznika, uništenje uređaja uslijed više sile poput požara ili poplave, kao i njegova krađa, prodaja ili darovanje. Poslovni


Slične vijesti

Utorak (10:50)

HRT ima posebnu stranicu povodom 100 godina

14.05. (17:23)

HRTi za 100 godina HRT-a izdvaja najbolje iz arhive

02.01. (08:00)

Slušali vas još sto godina

Hrvatski radio srušio svjetski Guinnessov rekord za najveći broj voditelja u radijskom maratonu

U eteru Drugog programa Hrvatskoga radija (HRT – HR 2) izmijenilo se više od 100 radijskih voditelja. Rekord je srušen u nazočnosti službene sutkinje Guinness World Recordsa, koja je tijekom cijelog izazova nadzirala ispunjavaju li se svi propisani kriteriji. Voditelji su se u eteru izmjenjivali svakih 15 minuta, bez prekida, čime su ispunjeni svi uvjeti za novi svjetski rekord. U ovom povijesnom radijskom događaju sudjelovali su voditelji svih 12 radijskih postaja Hrvatskoga radija, čime je prvi put cijeli radijski sustav HRT-a bio okupljen u jedinstvenom programu. HRT, tportal

11.12.2025. (23:00)

Pa ti probaj mijenjati program

Kako nastaje TV čarolija: HRT uspješne strane formate pretvara u domaće hitove

Na zagrebačkom New Europe Marketu raspravljalo se o tome kako uspješni TV formati pronalaze put do publike. Ključ je pažljiva prilagodba sadržaja domaćoj kulturi, navikama i humoru, istaknula je HTV-ova urednica Rahela Štefanović. Hrvatski gledatelji posebno vole kvalitetne kvizove i dobro producirane formate. Uspjeh serije Sram proizlazi iz preciznog razumijevanja mladih i njihove prisutnosti na društvenim mrežama. Strani formati uspijevaju tek kad se prevedu na lokalni jezik publike — ne samo doslovno, nego i emocionalno. HRT

25.07.2025. (01:00)

Zato što bi vjerojatno i Pulu zabranili

Jergović: Zašto mislimo da je prirodno to što HRT nije mogao prikazati otvorenje Pula film festivala

Doista, nikako nije zamislivo, rekao bih i da nije moguće, da se na Hrvatskoj radioteleviziji u ljeto 2025. u izravnom prijenosu prikaže zbor koji pjeva partizansku i antifašističku pjesmu. Ali ima i nastavak: ženski glas iz publike koji uzvikne: “Smrt fašizmu!”, i Arena koja na to prilično glasno i jednoglasno odgovara, a zatim, na velikom ekranu dva natpisa. U jednom: 72 godine pulskog filmskog festivala, a u drugom 80 godina pobjede nad fašizmom.

A da to nije nešto što bi moglo biti prikazano u izravnom televizijskom prijenosu na HRT-u lako je dokazati. Naime, cijele 2025. traje osamdeseta godišnjica europske pobjede nad fašizmom, a da taj događaj na HRT-u nikad, ni u jednoj emisiji, baš nigdje nije tretiran kao nešto što se Hrvata u pozitivnom smislu tiče. Ako se, na bilo koji način, tretira europska i svjetska antifašistička borba, ili ako se po ekranu preraspoređuju pozitivci i negativci iz Drugoga svjetskog rata, onda se to radi na takav način da bi neki malo inteligentniji izvanzemaljac mogao pomisliti da su u to vrijeme postojale dvije odvojene stvarnosti. Miljenko Jergović za 24 sata.

23.06.2025. (09:00)

Glas vozača

Nakon 28 godina mnogima omiljena radijska emisija ‘Konvoj’ ostala je bez svoje voditeljice

Dubravka Družinec-Ricijaš, urednica i voditeljica emisija ‘Konvoj‘ i ‘Andromeda’, otišla je u više nego zasluženu mirovinu, no brojnim obožavateljima ta se vijest nikako nije svidjela. ‘Konvoj’ je bila jedna od najpopularnijih radijskih emisija i koja se emitirala nevjerojatnih 28 godina. Četverosatna emisija emitirala se utorkom, a o nastanku iste Dubravka je prošle godine pričala za Jutarnji list: Činilo mi se da bismo najbolje informacije s ceste najbrže mogli dobivati od onih koji su stalno na cesti, ali da su priče iz života profesionalnih vozača zanimljive stalnom slušateljstvu. Oni znaju za sebe reći da su loše plaćeni turisti, jer sve vide na svom putu. tportal… Zapravo, tek sada na kraju shvaćam koliko je ta emisija vezala ljude. To je realan, stvaran život. Nema friziranja (Jutarnji).

02.02.2025. (19:00)

Oni ne bi prepoznali materijal za Oscare ni da im se nađe pred nosom

Jergović: Naš kandidat za Oscara s hrvatskom kulturnom politikom nema nikakve veze

‘Čovjek koji nije mogao šutjeti’ financiran je nekim sitnim novcem HAVC-a, kao incident unutar posve suprotne prakse. Sam Nebojša Slijepčević u hrvatskoj filmskoj kulturi ima veze samo s uskim i siromašnim krugom dokumentarista, i samo je nekim sretnim slučajem, svojim talentom i činjenicom da je sreo dobre i požrtvovne suradnike, izvan tog kruga izašao. Ne treba zaboraviti da je HRT, ta tvornica cenzure, svojedobno odbio prikazati Slijepčevićevu “Srbenku”, i da je taj izvanredni film lakše stigao do HBO-a, nego do katedrale hrvatskog zloduha na HRT-u.

Također, ne treba smetnuti s uma ni to da je prvi glas koji je, nakon sklapanja trenutne vladajuće koalicije u Hrvatskoj, o kulturi dao Domovinski pokret, bio da se u Hrvatskoj više neće davati novci za snimanje filmova Nebojše Slijepčevića, ili za snimanje filmova kakav je “Čovjek koji nije mogao šutjeti”. Iz HDZ-a nije se čuo demanti. Također, ne treba s uma smetnuti da iz Ministarstva kulture nisu Slijepčeviću stizale čestitke za prethodne nagrade “Čovjeku koji nije mogao šutjeti”, a na HRT-u, u notornim Vijestima iz kulture, vijest o Zlatnoj palmi u Cannesu ukomponirana je u emisiju s prilogom da Jakov Sedlar snima novi film. Riječi Miljenka Jergovića prenose na Danici

29.01.2025. (23:00)

I oni će uvoziti više nego što izvoze

HRT bez plana i vizije – odjeci najavljenih otkaza

Otpuštaju se radnici, daju stimulirane otpremnine, samo da što više ljudi ode s HRT-a. A paralelno se tvrdi da je cilj da se gradi jaki i neovisni javni medijski servis, kaže Maja Sever. Osim borbe za materijalna prava, tijekom nedavnih radničkih okupljanja postavljeni su širi zahtjevi za unapređenje javnog servisa. Radnici i radnice HRT-a posebno su istaknuli opasnosti autsorsanja ključnih poslova i ukidanja vlastite proizvodnje sadržaja, što ne samo da ugrožava radna mjesta unutar kuće, već povisuje troškove te narušava kvalitetu programa. Novosti

29.12.2024. (14:00)

Nema mira u kući

Maja Sever: Rekla sam ravnatelju Švebu – dok se na HRT ne vrati novinarstvo, nema spasa za tu kuću

Tražimo povišenje plaća od 25% bruto vrijednosti boda. Naravno da kada se sve zbroji i kada se pogleda prosjek plaća na HRT-u, on izgleda puno viši, no morate znati da su jaz i razlika između najviših i najnižih plaća ogromni.Na HRT-u ima sjajnih ljudi, montažera, snimatelja, tonaca. Oni znaju svoj posao i sve to mogu sami odraditi, samo ako im se da dovoljno termina da naprave svoj posao. Umjesto toga, da im se termin od dva sata, a onda se uzimaju vanjskotehničke usluge. Na taj se način zamjenjuju ljudi iz kuće koji će tako postati višak. Činjenica jest da mi imamo ljudi i kapaciteta i iza ekrana i na ekranu proizvesti većinu toga što emitiramo. Ali nam se ne dopušta.  Rekla sam i Švebu, reći ću i sada: sve dok se HRT ne uhvati u koštac s informativnim programom, dok se ne otvore vrata i ne pusti malo propuha i na HRT vrati novinarstvo, nema spasa za tu kuću. Namjerno sam rekla dok se vrati novinarstvo jer ono je nestalo. Maja Sever za Nacional

24.12.2024. (00:00)

Svima na znanje

Otvoreno pismo HND-a: HRT mora biti glas građana – ne političkih ili privatnih interesa

Pritisci na novinare i uredništvo, politička kadroviranja i cenzura ozbiljno narušavaju vjerodostojnost i profesionalizam HRT-a. Umjesto da bude nepristran izvor informacija, HRT se sve češće koristi kao alat političkih i ekonomskih moćnika. Novinari koji se odupiru pritiscima sustavno su marginalizirani ili uklonjeni, dok ključne teme ostaju neobrađene.

Poslovni planovi rukovodstva HRT-a pokazuju opasnu tendenciju komercijalizacije sadržaja i preusmjeravanja javnog novca prema privatnim interesima. Umjesto da se ulaganja usmjere u jačanje vlastite proizvodnje i povećanje kvalitete programa, HRT sve više ovisi o vanjskim produkcijama, dok se opravdanost njegova postojanja kao javnog servisa dovodi u pitanje.

Posljedice su katastrofalne: HRT gubi vjerodostojnost kao javni servis, povjerenje građana u neovisnost medija sustavno se urušava, profesionalni standardi padaju, dok ključne emisije informativnog, dokumentarnog i kulturnog sadržaja nestaju iz programa, novinari i drugi profesionalci suočeni su s nesigurnošću, pritiscima i neadekvatnim uvjetima rada. HND