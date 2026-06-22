Ili si pustinjak, ili plaćaš
HRT-u svi plaćamo mjesečnu pristojbu, ali postoje opravdani načini za odjavu
Cijena se nije mijenjala od 2012. godine te iznosi 10,62 eura mjesečno. Plaćanje iste moguće je odjaviti iz određenih razloga, ispunjavanjem zahtjeva uz obveznu dostavu dokumentacije. Osnovni i najčešći preduvjet za odjavu jest da u kućanstvu ne posjedujete niti jedan jedini uređaj kojim je moguće pratiti radijski ili televizijski program. Valjani razlozi za odjavu su i preseljenje u dom za starije i nemoćne, smrt obveznika, uništenje uređaja uslijed više sile poput požara ili poplave, kao i njegova krađa, prodaja ili darovanje. Poslovni