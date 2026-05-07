Život u pržioni

Dok se ostatak svijeta raduje suncu, stanovnici mjesta poput Phoenixa, Dohe i Jizana u Saudijskoj Arabiji žive u uvjetima gdje su temperature od 40 °C do 50 °C svakodnevica. Od pustinja Arizone do vlažnih obala Crvenog mora, ovi urbani centri prkose ekstremima modernom infrastrukturom, klimatizacijom i prilagođenim načinom života. Unatoč rekordnim vrućinama koje tope asfalt, ovi gradovi ne samo da opstaju, već i cvjetaju kao poljoprivredna središta ili tehnološke metropole. Ovdje krema za sunčanje nije izbor, već oprema za preživljavanje u svijetu gdje hlad vrijedi više od zlata. Na popisu je još jedan američki grad – Indio u Kaliforniji, a tu je i Dallol u Etiopiji te Sri Ganganagar u Indiji. Mental Floss