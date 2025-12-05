Najveći nacionalni parkovi svijeta: divljina koja nadmašuje države - Monitor.hr
Yellowstone ti dođe zapravo kao “mali od palube”

Najveći nacionalni parkovi svijeta: divljina koja nadmašuje države

Prvo zaštićeno područje prirode u svijetu bio je Yellowstone, koji je proglašen nacionalnim parkom 1872. godine. Tek gotovo stoljeće kasnije, da bi se zaštitilo prirodne krajobraze od čovjeka, došlo je do “eksplozije” nacionalnih parkova. Danas su neki i 50 puta veći od Yellowstonea. Nacionalni park Northeast Greenland trenutačno je najveći nacionalni park i najveće kopneno zaštićeno područje na svijetu – proteže se na 972.000 četvornih kilometara, što ga čini većim od čak 29 zemalja. Green


21.05.2024. (08:00)

Ako ste dosad sumnjali, e ne trebate više

Plitvička jezera najljepši nacionalni park na svijetu

Prenosi britanski Express: 2023. godine naš najpopularniji nacionalni park izbrojao je preko milijun i petstotisuća posjetitelja. Nakon toga dolaze nacionalni parkovi Saxon u Švicarskoj, Dolomiti Belluno u Italiji i divlja Taiga u Finskoj. Na petom mjestu je Ecrins u Francuskoj, kojeg je Vijeće Europe okitilo titulom “Europskom planinskog parka”. Slijede Durmitor u Crnoj Gori, Triglav u Sloveniji i Soomaa u Estoniji. Na začelju prestižne liste je nacionalni park Ordesa u Španjolskoj sa svojim dolinama, pecivima i rijekama koje leže u podnožju Monte Perdida (3355 metara). N1

16.03.2023. (18:00)

Digli zabranu za branu

Albanska rijeka Vjosa proglašena je prvim Nacionalnim parkom divlje rijeke u Europi

Velika je to pobjeda za brojne ekologe koji su se godinama borili protiv planova za izgradnju hidroelektrane duž plovnog puta rijeke. Proglašenje će izrazito pozitivno utjecati na cijeli tok rijeke budući da više neće biti moguće niti predložiti građevinske projekte na tom području. Kako piše Reuters, ekolozi i znanstvenici prozvali su rijeku Vjosu posljednjom „divljom“ u Europi s obzirom na to da neprekidno teče 270 km od Grčke preko južne Albanije sve do Jadranskog mora, bez ikakvih brana ili izgrađenih elektrana. Riječ je o rijeci koja je ujedno dom za gotovo tisuću životinjskih vrsta, uključujući kritično ugroženu europsku jegulju kao i ugrožene endemske biljne vrste. Green

17.01.2019. (17:30)

Nacionalni park prpa

Treći najduži pješački most na svijetu – 460 metara preko kanjona Krke

Viseći pješački most dug 462 metra preko kanjona Krke povezivat će srednjovjekovne utvrde Nečven i Trošenj, bit će treći najduži na svijetu i drugi u Europi, idejni projekt je upravo predstavljen, a gradnja kreće za oko dvije godine, ovisi i dokumentaciji i dozvolama. Most je visećeg tipa tibetanskog stila, nosiva konstrukcija su čelične užadi položene na portale, gazne površine čine stabilizacijska užad, a pod je drvo i rešetke. Na sredini most će biti na 140 metara iznad rijeke Krke (Šibenik.in). Inače, NP Krka 24. siječnja slavi 34. rođendan, kojim povodom posjetiteljima u subotu, 26. i nedjelju, 27. siječnja daruju slobodan ulaz.

15.11.2018. (11:45)

Američki turistički vodič Fodor’s Travel uvrstio hrvatske turističke nacionalne parkove, sve njih, na popis destinacija koje se mora posjetiti 2019. godine

28.03.2018. (09:10)

Ništa, pitat ćemo strance kako je tamo...

Poskupjele ulaznice za Plitvice – 250 kuna za odraslu osobu

Ulaznice za Plitvice poskupljuju od 8. travnja do razine na kojoj će si još manji broj ljudi moći priuštiti ulazak u ovaj nacionalni park. Dakle, u srpnju i kolovozu, kad onamo i ide najviše ljudi, ulaznica za odraslu osobu koštat će 250 kuna, što je 70 kuna više nego dosad, dok će djeca (od 7 do 18 godina) plaćati 110 kuna. U travnju, svibnju, lipnju, rujnu i listopadu ulaznica za odrasle bit će 150 kuna, 40 kuna više nego dosad, a za djecu 70 kuna. Dobra se prilika pruža u prvom tjednu travnja – od 1. do 8. travnja ulaznica je 50 kuna za odrasle i 20 kuna za djecu (najavljuju i dobro vrijeme sve do četvrtka). Ovdje cjenik. Jutarnji

05.09.2016. (07:12)

Prema očekivanjima

U 2015. hrvatske nacionalne parkove vidjelo 2.876.456 posjetitelja

Kroz osam hrvatskih nacionalnih parkova prošle godine je, prema podacima Ministarstva zaštite okoliša i prirode, prošetalo ukupno 2.876.456 posjetitelja. Ljestvicu popularnosti kao apsolutni hrvatski favorit predvode Plitvička jezera, koja je vidjela gotovo polovica ukupnog broja, odnosno 1,3 milijuna ljudi. Najmanje je posjetitelja, njih svega 12.715, odlučilo obići Nacionalni park Risnjak. T-Portal

12.07.2016. (17:26)

Uprave nacionalnih parkova: Jedna turistica je došla u špilju u štiklama, a roditelji su djecu bose vukli po stijenama

28.06.2016. (20:33)

Ultimativni vodič kroz nacionalne parkove u Hrvatskoj