Yellowstone ti dođe zapravo kao “mali od palube”

Ulaznice za Plitvice poskupljuju od 8. travnja do razine na kojoj će si još manji broj ljudi moći priuštiti ulazak u ovaj nacionalni park. Dakle, u srpnju i kolovozu, kad onamo i ide najviše ljudi, ulaznica za odraslu osobu koštat će 250 kuna, što je 70 kuna više nego dosad, dok će djeca (od 7 do 18 godina) plaćati 110 kuna. U travnju, svibnju, lipnju, rujnu i listopadu ulaznica za odrasle bit će 150 kuna, 40 kuna više nego dosad, a za djecu 70 kuna. Dobra se prilika pruža u prvom tjednu travnja – od 1. do 8. travnja ulaznica je 50 kuna za odrasle i 20 kuna za djecu (najavljuju i dobro vrijeme sve do četvrtka). Ovdje cjenik. Jutarnji