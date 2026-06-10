Na radost susjeda i sponzora
Nakon “My 5000 euro house” stigao “My 8000 euro bunker”
@justus_reidWe are so back!♬ original sound – Amerikanac
Nakon što je obnovio kuću u Hrvatskom zagorju koju je kupio za 5 tisuća eura, američki influencer Justus Reid bacio se na drugi nekretninski projekt – obnovu nešto manje kućice. Iako je potpuno preuredio prvu kuću, kaže da je u njoj nezgodno boraviti zimi, budući da mu grijanje nije dovoljno, zbog čega se odlučio na zimsku rezidenciju. U novom videu predstavio je plan kako će na kraju izgledati druga kuća, izrazivši nadu da će je završiti do zime.