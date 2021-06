Gem, set, meč

Novak Đoković pobijedio je Grka Stefanosa Tsitsipasa preokretom u setovima 3:2. U setovima je bilo 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Đokoviću je ovo 19. Grand Slam naslov, a drugi na Roland Garrosu. Meč je trajao više od 4 sata. Uspjeh je tim senzacionalniji ako uzmemo u obzir da je ove godine u Parizu već drugi put gubio u setovima 2:0 te da bi preokrenuo. Ovim se osvojenim naslovom pronašao iza Nadala i Federera koji imaju po 20 Grand Slamova. Index

