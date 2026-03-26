See you on the dark side of the Moon

Novi administrator NASA-e, Jared Isaacman, predstavio je okvir projekta "Ignition" koji cilja na uspostavu trajne ljudske prisutnosti na Mjesecu do kraja Trumpova mandata. Strategija fokus prebacuje s orbitalne postaje Gateway izravno na lunarnu površinu kroz tri faze izgradnje baze. Plan uključuje nuklearnu propulziju, komercijalizaciju niske Zemljine orbite nakon ISS-a i robotske misije poput drona Dragonfly na Titan. Uz potporu privatnog sektora i međunarodnih partnera, NASA želi transformirati svemirska putovanja iz višegodišnjih birokratskih projekata u dinamičnu utrku u kojoj se uspjeh mjeri mjesecima.