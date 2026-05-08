Samo je smrt siguran posao

Nedavni skandal s ilegalnim, privatnim grobljem kod Trogira izazvao je potrebu da se građane pravilno informira: Plaćanjem grobnog mjesta, korisnici ne dobivaju grobove u vlasništvo, već imaju pravo njihova korištenja. Do groba se može doći plaćanjem fizičkog grobnog mjesta te naknade za dodjelu. Ovisno o brojnim parametrima, to može zahtijevati svote od četiri ili pet znamenki. Uz to, treba redovito plaćati i naknadu za korištenje grobnog mjesta (tzv. grobarina). Otkriveno je da su u novom i ilegalnom groblju već ukopane dvije osobe (Dnevnik). Što će se dogoditi s njihovim posmrtnim ostacima, zasad nije poznato. Jasno je samo da je riječ o ilegalno izgrađenom privatnom groblju, kakvo je zabranjeno svim prostorno-planskim propisima i zakonima o grobljima već 80 godina. tportal