Nima Splita do Splita

Četvero mladih ljudi u sedmom nastavku serije “Ne zaboravite ostaviti recenziju”, podijelilo je i svoje motive dolaska u Split. Za turiste, Split je mjesto gdje se sve svodi na doživljaj, no svjesni su i kritika lokalnog stanovništva. Prodali su nam ‘novu Ibizu’, a dobili smo kućni red obiteljskog hotela… kaže jedan razočarani posjetitelj. No, za domaće je Split previše pozicioniran kao party grad. Sve je golo i pijano, svi rigaju, pišaju na sve strane. Smatram da bi se na tome trebalo poraditi i regulirati to… Noćni život privlači tisuće mladih, ali tjera stanare iz vlastitih domova. Klubovi skupljaju lajkove, a Splićani broje neprospavane noći. HRT