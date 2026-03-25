Zatvorito... šmrc

Bilo bi lijepo napisati da je svijet stripa krajem prošle godine uzdrmalo gašenje, nakon više od dva desetljeća redovitog izlaženja, stripa Overkloking Dubravka Matakovića. Rubni svijet stripa je, međutim, toliko smežuran – čak ni komparativno titanski odsječak kojeg u stripu zauzima Matakovićev opus ne zaslužuje vjesticu u medijima – da je taj potres u najboljem slučaju nalikovao udarcu malim nožnim prstom o hrastovu komodu: na trenutak vidite zvijezde pred očima, čini vam se da je svanuo sudnji dan, ali pravih posljedica nema, ili ih barem još dugo nećemo biti svjesni. U svjetlu stripa Overkloking je zapravo bio atavizam i dobrim dijelom paradoks: novinski strip bez novina, underground autor koji se nametnuo kao epitom matice, poput sata redovit rad u svijetu koji više pozornosti pridaje lažnom novumu no marljivosti, a ni za satove, borami, uskoro neće znati što su. Perkatonic… Sam je Mataković objavio tužnu vijest krajem prošle godine, rekavši da “upravi nakon 21 godine strip jednostavno više nije zanimljiv… 1122 scenarijumuma, toliko radnih vikenada i 21 godina radnih godišnjih odmora”…