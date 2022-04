E, ovo se gleda

Ovaj animirani film, napravljen u rotoskop tehnici i kombiniranim 2D efektima animacije po kojoj je Linklater otprije poznat, traje samo devedeset osam minuta. No, prođete li kroz cijeli film u jednom dahu, bogme imate strpljenja. Priča tobože govori o učeniku četvrtog razreda kojeg regrutira NASA da testira svemirski brod greškom izrađen premali za odraslog čovjeka. Ova fikcionalizirana verzija redateljevog djetinjstva je spora, sentimentalna i zaljubljena u neka prošla vremena, i to do nepodnošljivosti. No, ima i dobrih strana. Recenziju donosi Jacobin.