Učinimo Ameriku glupljom!

Film Ekskurzija zaslužuje pažnju, a ima i provokativnu priču o odrastanju 15-godišnje djevojke iz Sarajeva koja će razmjerno benignom izjavom izazvati skandal i pokrenuti lavinu reakcija nakon što u igri “istina ili izazov” slaže da je spavala s jednim starijim mladićem, nadovezujući se na njegovu laž da je spavao s njom, o čemu se pohvalio prijateljima. Petnaestogodišnjakinja je odlikašica Iman i glumi je dojmljiva debitantica Asja Zara Lagumdžija. Imaničina izjava stiže u krivo vrijeme: njezin razred se sprema za ekskurziju u Italiju, i to nakon što je do Sarajeva stigla šokantna vijest iz susjedstva (Banja Luka) o sedam cura koje su se sa sličnog izleta vratile trudne. Roditelje i nastavnike zbog toga dodatno brine ekskurzija, a briga će još više narasti kad Imaničina sitna laž postane krupna. Marko Njegić za Slobodnu