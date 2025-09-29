Učinimo Ameriku glupljom!
Trump: Uvodim carinu od 100 posto na sve filmove snimljene izvan SAD-a
uvest će carinu od 100 posto na sve filmove snimljene izvan zemlje, priopćio je danas američki predsjednik Donald Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social. “Našu filmsku industriju otele su druge države, baš kao da kradu slatkiše djeci. Kalifornija, s njezinim slabim i nesposobnim guvernerom, posebno je teško pogođena! Stoga, kako bismo riješili ovaj dugotrajni i beskonačni problem, uvest ću carinu od 100 posto na sve filmove koji su snimljeni izvan Sjedinjenih Američkih Država. Hvala na pažnji. UČINIMO AMERIKU PONOVNO VELIKOM! Predsjednik DJT’”, objavio je. Index