Smrdi, smrdi, užasno smrdi
Nesnosan smrad i loša kvaliteta zraka paralizirali Zagreb: Stručnjaci objašnjavaju uzroke i opasnosti za zdravlje
Zagrebom se proširio nesnosan smrad po kanalizaciji i gnoju, uzrokovan dugotrajnim slabim strujanjem zraka, stabilnom atmosferom i meteorološkim “blockingom” koji je zarobio onečišćenje pri tlu, ističe prof. Branko Grisogono. Prema njemu, problem leži u kombinaciji lokalnih emisija, rasta otpada te mogućeg prekograničnog transporta onečišćenja iz jugoistočne Europe. Mjerne postaje zabilježile su povišene vrijednosti opasnih čestica PM10 i PM2,5. Pulmolog Saša Srića upozorava da ovakav zrak predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik za kronične bolesnike, djecu i starije. Jutarnji