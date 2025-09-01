Crveni alarm i mokre gaće

U 2024. zabilježen je snažan klimatski kontrast – ekstremno suhi i rekordno topli uvjeti na istoku i topli, ali vlažni uvjeti na zapadu. To je bila najtoplija godina za Europu, ali i u globalu za cijelu zemaljsku kuglu. Dvije stvari su se poklopile. Jedno je kontinuirano antropogeno unošenje plinova staklenika, znači ljudski efekt, koji se nadodao na efekt tzv. El Niña, što je kvazi periodička klimatska varijacija. Znači ona doda nekoliko desetinki stupnjeva Celzijusa i onda još čovjek doda jedan, preko jedan i te dvije stvari, grubo rečeno, se zbroje. Računi su naravno kompliciraniji, rekao je za HTV dr.sc. Branko Grisogono, atmosferski fizičar. Najvjerojatnije nećemo postići ono iz Pariškog sporazuma da se globalna prizemna temperatura ne poveća više od 1,5 Celzijusa u odnosu na predindustrijsko doba nego idemo prema 1,7- 1,8. To su spekulacije. Ne znamo koliko ćemo još suludo ratovati i kako će se ponašati najveći igrači, kaže.