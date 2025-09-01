Crveni alarm i mokre gaće
Klimatske promjene donose sve češće oluje i poplave u Hrvatskoj, nismo spremni za sve što dolazi
Nagla promjena vremena u Hrvatskoj donijela je snažne pljuskove i poplave, a razlog je sudar toplog, vlažnog zraka s hladnom frontom. More od 25 °C dodatno je pojačalo oluje. Stručnjaci Pelajić i Grisogono upozoravaju da su takvi ekstremi sve češći zbog zagrijavanja klime, iako pojedini događaj nije moguće direktno pripisati klimatskim promjenama. Hrvatska se, kažu, slabo prilagođava: nedostaje klimatski centar, ulaganja u agronomiju, promet i obrazovanje. Ako nastavimo samo “ispunjavati forme” prema EU, čekaju nas sve jače oluje i sve plići podvožnjaci. HRT