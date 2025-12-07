Discovery: kako sam naučio prestati brinuti i zavoljeti Netflix

U ekspresnom, ali digitalno tihom pregovaračkom maratonu Netflix je za 82,7 milijardi dolara preuzeo Warner Bros Discovery, uključujući HBO Max. Uprava WBD-a odabrala je Netflix zbog stabilnije bilance i manjeg rizika u odnosu na Paramount i Comcast. Oporba je snažna: sindikati, potrošačke udruge i političari traže blokadu spajanja. Netflix je pristao na rekordnu breakup fee od 5,8 milijardi $, a akvizicija ulazi u regulatornu bitku koja bi mogla potrajati do 18 mjeseci. Čelnik WBD-a David Zaslav bi izgubio poziciju, ali bi transakciju napustio financijski nagrađen i, kako kažu, “na vlastitim uvjetima.” tportal, Lider