Fizički stres

Klasični lom nastaje kad na kost iznenada djeluje sila, primjerice udarac ili krivi korak. Nasuprot tome, prijelom zamora kosti javlja se na kraju postupka koji se polako razvija. Znanstvenici stoga govore i o injuries bone stress, koštanim stresnim ozljedama. One se kreću od edema – bolnih nakupljanja tekućine u kosti – do loma. U načelu, prijelom zamora se može pojaviti u bilo kojem sportu i najviše prijeti ozljeda kostima koje su posebno opterećene. Tako se takav lom kod veslača ili čak igrača golfa često javljaju na rebrima, kod tenisača na laktovima ili podlakticama blizu zapešća, dok su u sportovima skakanja poput košarke često pogođene kosti stopala, kao i zapešća i koljena. U dizanju utega ili gimnastici je posebno ugrožena kralježnica. No, većina prijeloma zamora se pojavljuje kod sportova sa trčanjem. DW