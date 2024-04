Kad na odnose gledaš kao na semafor

Učestala upotreba sustava umjetne inteligencije na poslu može dovesti do usamljenosti zaposlenika, što pak uzrokuje daljnje nevolje, od nesanica do pretjeranog pijenja nakon posla, pokazalo je istraživanje Američkog psihološkog društva provedeno u četiri zemlje. Brzi napredak u sustavima umjetne inteligencije pokreće novu industrijsku revoluciju koja preoblikuje radno mjesto s mnogim prednostima, ali i nekim neistraženim opasnostima, uključujući potencijalno štetne mentalne i fizičke utjecaje na zaposlenike, ističu istraživači u časopisu Journal of Applied Psychology. Ljudi su društvena bića, a njihovo izoliranje zbog rada sa sustavima umjetne inteligencije može imati štetne učinke na živote zaposlenika. Bug