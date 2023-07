Slučajno otkrio da sam zaražen kad sam opalio selfie?

Riječ je o kemijskom spoju podugog imena koje se krati s DHQ-Cl-Azo. Zbog obilja naizmjeničnih (konjugiranih) jednostrukih i dvostrukih veza, i još nekih strukturnih karakteristika u objašnjenje kojih ne bih ulazio, DHQ-Cl-Azo apsorbira blisko infracrveno zračenje (NIR) frekvencije 660 nm. No to nije sve: NIR aktivira molekulu DHQ-Cl-Azo te ona pobuđuje molekule kisika, O2, prevodeći ih iz spinskog stanja 3O2 u stanje 1O2. Te molekule potom, razumije se, razaraju tkivo koje je osvijetljeno infracrvenim zračenjem LED diode, tj. tumorsko tkivo. Kada DHQ-Cl-Azo uđe dublje u tumorsko tkivo u kojem ima malo kisika i koje se nalazi u stanju hipoksije, fotodinamski lijek više ne može djelovati jer, rekli smo, za njegovo je djelovanje potreban kisik. No u takvim hipoksičnim tkivima djeluje azoreduktaza. Rezultat enzimskog djelovanja je cijepanje molekule na dva dijela, na molekulu DHQ-Cl i molekulu Azo (Drug). Drug uništava tumor iznutra kao što ga DHQ-Cl-Azo uništava izvana. Bug