Ako je netko gledao Terminator 2, otprilike...

Sve to djeluje pomalo apstraktno dok ne kažemo o kakvom je metalu riječ. Riječ je, ukratko, o leguri ili – bolje rečeno – legurama galija, indija i bizmuta koje čine smjesu koja se nalazi djelomično u krutom, a djelomično u tekućem agregatnom stanju. Galij, indij i bizmut grade naime legure različitog sastava, i baš na toj promjeni sastava temelji se proces zacjeljivanja. Mnogo ovisi o intermetalnom spoju BiIn 2 koji reagira s galijem i njegovim legurama. Sve skupa vrlo komplicirano, no iz toga proizlazi nešto sasvim jednostavno: legura sastava Ga 20 Bi 20 In 60 sama liječi svoje lomove samo ako joj se dade dovoljno vremena. Primjena? Mogao bi se koristiti za izradu implantata, primjerice umjetnih kostiju. Detaljnije Nenad Raos za Bug.