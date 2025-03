Kapitalizam na dijeti – tko je pojeo slobodno tržište?

“Od devedesetih do danas živimo u ortačkom kapitalizmu, on se manifestira u odnosu države i određenih tvrtke. Politika upravlja hrvatskim gospodarstvom, Todorić je bio dio te strukture, ali imali smo i puno direktnije primjere… Agrokor nije najveći primjer ortačkog kapitalizma. Ovo za sada mene i vas ne košta ništa. Država nije dala niti kune, ovdje se radi o pljački vlasnika i suvlasnika. To se prvenstveno odnosi na gospodina Todorića i dioničare” – Danko Sučević, stručnjak za krizni menadžment.