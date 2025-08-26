Kad ti žlica čaja pretvori sobu u privatni koncert Pink Floyda

"Ludi med“ iz Nepala: opasna slatkoća s halucinogenim učinkom - Monitor.hr
Proizvode ga divovske pčele Apis dorsata na liticama Annapurne, stoljećima je bio tajna lokalnih zajednica. Cijenjen je zbog ljekovitih i afrodizijačkih svojstava, ali i halucinogenih efekata. Njegova berba izuzetno je opasna – zahtijeva penjanje na visine od 2.500 do 3.500 metara, rituale i dugogodišnje iskustvo. Nekad svet i rijedak, danas postaje turistička atrakcija i luksuzni proizvod, uz dokumentarce i putovanja koja spajaju tradiciju i komercijalizaciju. Koristi uključuju jačanje imuniteta i zdravlja, dok nuspojave mogu biti vrtoglavica i mučnina. Agroklub


