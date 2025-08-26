Kad ti žlica čaja pretvori sobu u privatni koncert Pink Floyda

Indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar objavio je da Indija šalje tisuće vojnika na granicu s Kinom. Planinski teren uz 3400 kilometara dugu i spornu granicu dvaju svjetskih giganata, naoružanih nuklearnim bombama, poprište je povremenih sukoba, od kojih se posljednji dogodio prije dva tjedna. Tenzije nisu popustile, kao što potvrđuje indijska najava. Oko spornog područja dvije sile već godinama grade infrastrukturu kako bi ojačale i utvrdile svoje pozicije te poboljšale šanse dođe li do sukoba. Analitičari ističu kako bi se vojni sukob između Kine i Indije vrlo vjerojatno prelio na regiju, ako ne i šire. Posljednji sraz između Kine i Indije dogodio se 9. prosinca kada je 400 kineskih vojnika ušlo u gradić Tawang u saveznoj državi Arunachal Pradesh na sjeveroistoku Indije. Kina to područje smatra dijelom Tibeta i vlastitog teritorija. Indijska vojska objavila je da je odbila taj upad nakon kojeg je bilo ozlijeđenih vojnika. Jutarnji