YouTube: milijuni klikova, stvarnost: puno manje zombija

Najmanje je 88 policajaca ozlijeđeno – od kojih je osam dobilo pogotke kamenom u glavu, a sedam je policijskih vozila zapaljeno. Policija je uhitila pet osoba zbog nasilja a na ispitivanje je privela njih više od 500 u sukobima aktivista pokreta Blockupy i policije danas u Frankfurtu. Prosvjed je organiziran povodom otvaranja novoga sjedišta Europske središnje banke i njezinih mjera štednje, a iako su se vlasti pripremale za moguće sukobe, situacija je ipak izmakla kontroli – policija je bila prisiljena koristiti suzavac, željezne ograde i bodljikavu žicu kako bi rastjerala prosvjednike. Nekoliko je policijskih automobila zapaljeno, a borbe i dalje traju. Jutarnji, HRT