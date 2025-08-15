Od rada se živi, od doplatka preživljava

Njemačka: Minimalac donosi više od socijalnog doplatka čak i u najgorim scenarijima - Monitor.hr
Njemačka: Minimalac donosi više od socijalnog doplatka čak i u najgorim scenarijima

Studija WSI-ja pokazuje da i u najnepovoljnijim scenarijima rad za minimalnu plaću donosi više novca od građanskog doplatka. Analiza triju tipičnih kućanstava otkriva da samac na minimalcu ima 557 eura više, samohrana majka 749 eura, a četveročlana obitelj 660 eura više nego na doplatku. Razlike ovise o cijeni stanovanja, ali i u najskupljim gradovima rad se isplati. WSI odbacuje tvrdnje da se od doplatka “dobro živi” te poziva na ulaganje u pristupačno stanovanje i edukaciju radno sposobnih korisnika. tportal


Od plaće u Luxembourgu kupiš auto, od ukrajinske – gumu za njega

Minimalne plaće: Luksemburgu zlato, Ukrajini bronca iz 19. stoljeća

Minimalne plaće u EU variraju od 551 € u Bugarskoj do 2.704 € u Luksemburgu, dok Ukrajina, među kandidatima, ima samo 164 €. Kad se prilagode kupovnoj moći (PPS), razlike se smanjuju – luksemburški minimalac realno vrijedi 2,3 puta više od bugarskog. Zapad i sjever prednjače, jug je u sredini, a istok i Balkan na dnu. Hrvatska bilježi najveći rast u eurozoni (+15,5% godišnje). Turska i Ukrajina su najveći gubitnici, a Sjeverna Makedonija rekorder rasta. Veća produktivnost i pregovaračka moć radnika ostaju ključ boljih primanja. N1

Bruto sretni, neto tužni

Minimalne plaće u EU: Najviše u Irskoj i Njemačkoj, najniže u Bugarskoj. Hrvatska u sredini

Od 1. siječnja ove godine ukupno 22 od 27 zemalja EU-a imaju nacionalne minimalne plaće, a iznimke su Danska, Italija, Austrija, Finska i Švedska. U siječnju ove godine deset EU zemalja imalo je minimalne plaće ispod 1000 eura bruto mjesečno, navodi Eurostat. To su: Bugarska (551 euro), Mađarska (707), Latvija (740), Rumunjska (814), Slovačka (816), Češka (826), Estonija (886), Malta (961), Grčka (968) i Hrvatska (970 eura bruto). U najboljih šest EU zemalja minimalne plaće bile su iznad 1500 eura bruto mjesečno. To su: Francuska (1802 eura), Belgija (2070), Njemačka (2161), Nizozemska (2193), Irska (2282) i Luksemburg (2638 eura). Danica

Plaće rastu kao kvasac bez glutena

Minimalne plaće u EU rastu, ali nedovoljno za troškove života

Dok troškovi života divljaju, minimalne plaće u mnogim državama EU ne prate taj tempo. Iako su Rumunjska, Litva, Bugarska i Poljska zabilježile značajan rast, u zapadnim zemljama povećanja su skromna. Luksemburg prednjači s 2.638 eura, dok je Bugarska na dnu s 551 eurom. Hrvatski minimalac iznosi 970 eura. Pet država nema zakonski propisanu minimalnu plaću, oslanjajući se na kolektivne ugovore. Kupovna moć otkriva realniju sliku: Poljska se izdvaja, dok su Češka, Slovačka i Bugarska pri dnu. Inflacija i dalje nagriza standard građana. Lider

Kad minimalac nije baš minimalan (osim kad jest)

Europska minimalna plaća: od luksuza do preživljavanja

Minimalne plaće u EU rastu brže od inflacije, ali razlike su goleme – od 551 eura u Bugarskoj do 2.638 eura u Luksemburgu. Deset zemalja EU-a još nije prešlo prag od 1.000 eura, dok šest najbogatijih jamči više od 1.800 eura. Kupovna moć donekle smanjuje razlike, no troškovi života u nekim državama brišu tu prednost. Nova EU direktiva potiče povećanja, no u nekim zemljama, poput Turske, realni primanja padaju zbog inflacije. Hrvatska se drži sredine, bilježeći mali napredak u kupovnoj moći. Poslovni

Samo nije rečeno na teret čijih leđa

Plenković predstavio kompenzacijske mjere za poslodavce zbog podizanja minimalca

Premijer Andrej Plenković izjavio je u uvodu sjednice Vlade da je odlučeno da se iznos minimalne bruto plaće od iduće godine podigne za 130 eura na 970 eura, porast će i studentska satnica na 6,06 eura, a najavljene su i kompenzacijske mjere za poslodavce kako bi se održala njihova ekonomska aktivnost i sačuvala radna mjesta. Za svakog radnika koji trenutno prima minimalnu plaću, poslodavac će moći tražiti kompenzaciju između trenutnog i budućeg iznosa minimalne plaće što je ukupno 390 eura po radniku – te će se mjere moći ostvariti putem zavoda za zapošljavanje (HZZ-a). HRT

Baš krasno

Minimalac: Izmjene Zakona otvorile prostor za smanjenje osnovne plaće

Ovogodišnjim izmjenama Zakona o radu regulirano je da se plaća sastoji od osnovne plaće, dodataka i ostalih primitaka. U dodatke su uvršteni i oni koji se ostvaruju ovisno o postignutim rezultatima, npr. stimulacije. Međutim, to nije usklađeno sa Zakonom o minimalnoj plaći pa sad u iznos minimalne plaće ulazi i varijabilni dio. Najnovije izmjene Zakona o radu otvaraju nove, potencijalno nepredviđene mogućnosti ugrožavanja radničkih prava. Već smo u bliskoj prošlosti svjedočili negativnim posljedicama koje su normativni propusti zakonodavca povezani s minimalnim plaćama imali na njih. Odvjetnik za Lider.

Nema doprinosa za mirovinsko, nema bolovanja, nema regresa...

Mit o minimalnoj plaći za sve

RAD NA CRNO U Njemačkoj kažnjeni radnici iz BiH, kod jednog djelatnika pronađena lažna hrvatska osobna iskaznica | Hercegovina.Info

Najmanje dvanaest eura na sat za sve: to je ideja koja stoji iza obvezne minimalne plaće. Ali obveza ima rupa. Poslodavci imaju trikove kojima mogu minirati minimalne plaće. Prema istraživanju Njemačkog instituta za ekonomska istraživanja (DIW), između 750.000 i više od tri milijuna zaposlenika prevareno je. “Raspon je tako širok jer je ilegalne aktivnosti tako teško otkriti”, kaže Johannes Seebauer iz DIW-a. Osim toga, od uvođenja minimalne plaće zapravo se povećao broj poslova u sektorima s niskim plaćama. To pogođa one koji ne rade puno radno vrijeme, studente, umirovljenike i ljude koji ne govore njemački. Kršenje zakonske odredbe o minimalnoj plaći rijetko dolazi samo. Utaja poreza, neisplaćivanje plaća, doprinosa za socijalno osiguranje… Zbog toga nadležni moraju temeljito kontrolirati financijsku kontrolu rada na crno. Deutsche Welle

Euromalac

Europski parlament traži uvođenje minimalne plaće

Euro-parlament usvojio je rezoluciju o smanjivanju razlika i suzbijanju siromaštva među zaposlenima u kojoj traži uvođenje minimalne plaće, jednakost uvjeta rada za sve uključujući i digitalne nomade te uklanjanje razlika u plaćama između spolova. Europarlamentarci su istaknuli da direktiva Europske komisija treba osigurati da propisane minimalne plaće, kada je to primjenjivo, uvijek trebaju biti iznad praga siromaštva. EU reporter

Kad polazi sljedeći bus?!

Ženeva uvodi minimalnu plaću od 29.000 kuna

Pola milijuna glasača kantona Ženeva na referendumu je odlučilo kako žele da se uvede minimalna mjesečna plaća u iznosu od 4,182 švicarska franka za 42 radna sata tjedno, odnosno 23 švicarska franka po satu. Preračunato, bilo bi to 29.000 kuna mjesečno, odnosno 160 kuna po satu. Bit će to najveća minimalna plaća na svijetu.

Von Leyen ne laže

Uskoro europska minimalna plaća

Europska komisija ne ide za tim da se utvrdi jedinstvena minimalna plaća na razini EU-a, već je njezin glavni cilj osigurati da minimalne plaće budu utvrđene na primjerenoj razini te da se njima štite svi radnici. Raspon je sad baš velik – bruto minimalac je 312 eura u Bugarskoj, a 2.142 eura u Luksemburgu, dok se Hrvatska s 546 eura nalazi pri dnu europske ljestvice. Europski sindikati žele da minimalna plaća bude najmanje 60 posto medijalne, odnosno 50 posto prosječne plaće u pojedinoj zemlji. Tportal