Zgodan tajming

NK Rudeš odustaje od naziva „pioniri" jer je, kako kažu, "zastario, neusklađen s UEFA standardima i suvremenom europskom nogometnom terminologijom te ne definira jasno razvojne faze igrača". Novi sustav uvodi preciznije i profesionalnije nazivlje: U12–U13 kao mlađu skupinu te U14–U15 kao stariju skupinu. Time se jasnije komunicira razvojna faza, hijerarhija i pripadnost akademskom sustavu kluba. Novo nazivlje primjenjuje se od 1. siječnja 2026., potvrđujući usmjerenost NK Rudeša prema modernom, europskom modelu rada s mladima.